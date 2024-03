Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kühe vergiftet

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden am Wochenende vier Kühe vergiftet. Der 28-jährige Halter entdeckte die Tiere gestern Mittag in einem schlechten gesundheitlichen Zustand auf einer Weide in Mittelhausen. Ein hinzugerufener Tierarzt stellte bei den vier Kühen Vergiftungserscheinungen fest. Einem trächtigen Tier ging es dermaßen schlecht, dass es vor Ort erlöst werden musste. Dem Halter der Tiere entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Neben der Polizei wurde auch das Veterinäramt eingeschaltet. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an. (JN)

