Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verzehrt, verkehrt, verwehrt

Erfurt (ots)

Im Verlaufe des Samstages nahm ein 24-Jähriger diverse erlaubte und nicht erlaubte Substanzen zu sich. Von da an trennten sich Wege von Geist und Körper. Denn während das Bewusstsein vermutlich in ungeahnte Sphären driftete, begab sich der Körper in den Nachmittagsstunden fußläufig in Richtung der Erfurter Innenstadt. Der Weg führte dabei über die rote Fußgängerampel einer vielbefahrenen Straße im Zentrum, welche der Mann jedoch nicht mehr wahrgenommen hatte. Zu spät nahm in der Folge dann ein 20-jähriger Autofahrer den kreuzenden Herren im Delirium wahr und kollidierte trotz des sofortig eingeleiteten Bremsvorgangs. Der 24-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Beherzte Passanten halfen dem Mann und holten ihn von der Fahrbahn. Als nun die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten der Erfurter Polizei dem Herren aufhelfen wollten, schlug und trat dieser unvermittelt in Richtung der Beamten, um sich dann auch noch entfernen zu wollen. Dies konnte jedoch verhindert und der Mann später ins Krankenhaus verbracht werden. Dort müssen nun erstmal die Dämonen mit den Namen "2,52 Promille" und "Cannabis" ausgetrieben werden. Die entsprechenden Strafanzeigen folgen wenig später. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell