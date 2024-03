Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierische Einsätze

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Über das Wochenende konnte eine Streifenbesatzung des Inspektionsdienstes Nord gleich drei Tieren aus der Klemme helfen. Am Freitag meldete ein Autofahrer über den Notruf, dass eine Katze unter sein Fahrzeug gelaufen sei und nun nicht mehr hervorkommen würde, sodass er seine Fahrt nicht fortsetzen könne. Bei Annährungsversuchen reagiere das Tier äußerst garstig. Nachdem die Beamten auch kein Herankommen an das Haustier sahen, war die Tierrettung der Berufsfeuerwehr Erfurt am Zug. Die Katze dachte allerdings gar nicht daran, sich durch einen Kescher hervorholen zu lassen und verkroch sich stattdessen in den Unterboden des PKW. Letzten Endes musste das Fahrzeug in einer Werkstatt mit einer Hebebühne angehoben und der Unterboden durch den Kfz-Meister gelöst werden. Die Katze konnte befreit und bis zur Ermittlung des Eigentümers an ein Tierheim übergeben werden.

Am Sonntag wurden zwei aus einer Koppel entlaufene Ponys in Mittelhausen gemeldet, welche sich nahe der Autobahn aufhielten. Die Beamten fanden beide Tiere und hielten sie bis zum Eintreffen ihres Eigentümers, der zwischenzeitlich ausfindig gemacht werden konnte, im Zaum. Die Ponys, die mehr oder weniger gut auf die Namen "Goldfax" und "Karino" hörten, wurden durch den glücklichen Halter schließlich wieder auf ihre Koppel getrieben.(TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell