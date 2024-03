Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

Nachdem sich ein 39-jähriger Mann bereits Ende Februar eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Erfurt mit einem nicht zugelassenen Motorrad, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss geliefert hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126719/5722406), ging der Mann den Beamten am Sonntag erneut ins Netz. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde er fahrend in einem PKW Audi festgestellt und konnte, ohne einen Fluchtversuch zu unternehmen, gestoppt werden. Auch in diesem Fall schlug ein Drogenschnelltest an, sodass der 39-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Kennzeichen waren erneut gefälscht, das Fahrzeug nicht zugelassen und ein Führerschein lag immer noch nicht vor. Mit mehreren Anzeigen im Gepäck wurde der Mann in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen.(TS)

