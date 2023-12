Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 11-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der L284/Surgeres-Platz ist am Mittwoch (13. Dezember) ein 11-jähriger Junge leicht verletzt worden. Der Junge aus Kierspe beabsichtigte gegen 14.15 Uhr die Straße an einem Fußgängerüberweg in Richtung Busbahnhof zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 77-Jährigen aus Wipperfürth, der in Richtung Lüdenscheider Straße fuhr. Durch den Aufprall stürzte der 11-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

