Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Motorradunfall mit Personenschaden

Erfurt (ots)

Am Freitagvormittag befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße des Friedens in Erfurt. Ohne dass dies für den Motorradfahrer erkennbar war, soll ein Fahrradfahrer die Fahrbahn überquert haben, sodass der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Im Zuge derer verlor der 32-Jährige die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und verletzte sich leicht. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000,- EUR.

Während Passanten dem Verunfallten aufhalfen, entfernte sich der unfallauslösende Radfahrer in Richtung des Espach Cafés.

Die Erfurter Polizei hat aufgrund des Unfallgeschehens Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Sie bittet Bürger und Bürgerinnen, welche Zeuge des Unfalls geworden sind, sich unter Angabe 0062950/2024 zu melden. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell