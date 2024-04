BPOL NRW: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Essen - Dorsten (ots) - Gestern Abend (4. April) belästigte ein Mann mehrere Reisende im Essener Hauptbahnhof. Anschließend spuckte er einem Mitarbeiter der Bahn in das Gesicht und griff Bundespolizisten an. Der alkoholisierte Aggressor wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen 20:55 Uhr wurde die ...

mehr