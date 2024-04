Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Gütersloher am Bahnhof

Gütersloh (ots)

Einen verurteilten Straftäter haben Beamte der Bundespolizei am Donnerstagvormittag (4. April) bei einer Kontrolle am Bahnhof in Gütersloh verhaftet.

Der 37-jährige Gütersloher wurde von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht, weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz nur unzureichend bezahlt hatte. Die noch offenen 2000 Euro konnte der polizeibekannte Mann nicht aufbringen. Er wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 77 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell