Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unerlaubte Abfallentsorgung - Bundespolizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Bisher Unbekannte entsorgten in der Nacht zu Donnerstag (4. April) diverse Abfälle unter einer Brücke in Hagen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 8 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen über eine großflächige Verunreinigung in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs, unterhalb der Brücke an der Eckeseyer Straße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort befand sich ein Berg aus Abfällen, welche bisher unbekannte Personen unerlaubt dort abgestellt hatten. Bei den Gegenständen handelte es sich hauptsächlich um Sperrmüll und Reststoffe, wie Farbeimer, Tiefgrund und Voranstrich, die vermutlich nach Renovierungsarbeiten übriggeblieben waren. Zudem waren zwischen den Gegenständen auch Öl-Dosen, sowie leere und geöffnete Benzinkanister. Die Beamten fanden außerdem Briefschaften auf, die eventuell auf Tatverdächtige hinweisen könnten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem oder mehreren Tatverdächtigen machen, der/ die sich in der Nacht auf den 4. April, unter der Brücke an der Eckeseyer Straße aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell