POL-PDWIL: Integrative Kindertagesstätte schmückt Weihnachtsbaum der Polizei Bitburg

Bitburg (ots) - Am Montag, dem 11.12.2023 kam es in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 19:15 Uhr zu einem Tagewohnungseinbruch in Bitburg Masholder. Bislang unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus in der Straße In der Perch ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sache machen können, melden sich bitte bei der PI Bitburg unter der Tel.: 06561-96850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 ...

