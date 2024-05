Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu: Bus hatte erhebliche Mängel: Kindergarten-Ausflug musste abgesagt werden - Polizei weist auf Service-Angebot hin - Hilden - 2405099

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2405098 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5790100) berichtete, mussten Verkehrsexperten der Polizei am Mittwoch (29. Mai 2024) die Abfahrt eines Ausflugsbusses für einen Kindergarten unterbinden. So war der TÜV des Busses abgelaufen und der Fahrer hatte keine Transportlizenz sowie gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen.

Leider ist es in der Pressemeldung zu einem redaktionellen Fehler gekommen. Demnach spielte sich der Vorfall an einem Kindergarten in Hilden und nicht, wie zunächst erwähnt, in Haan ab. Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat ihre ursprüngliche Pressemeldung korrigiert und bittet, den Fehler zu entschuldigen.

