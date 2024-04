Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei identifiziert mutmaßlichen Rucksackdieb

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 5. April 2024 sprach ein 15-Jähriger eine Streife der Bundespolizei gegen 07:00 Uhr auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale) an und bat um Hilfe. Den Beamten gegenüber gab der Teenager an, zuvor einen Sitzplatz im Bahnhof genutzt zu haben und eingeschlafen zu sein. Seinen Rucksack stellte er dabei neben sich. Diese Situation nutzte eine Person und nahm jenen Rucksack an sich. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte durch die Bundespolizei der Tatverdächtige ermittelt werden. Ein 45-Jähriger fiel bereits einen Tag zuvor negativ auf und erhielt entsprechend einen Platzverweis. Zu diesem erhält der aus Georgien stammende Mann nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Sonst kann es, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem möglichen Gepäckdiebstahl kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell