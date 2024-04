Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: Mann zahlt Strafe und ist frei

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 4. April 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 11:15 Uhr einen 49-Jährigen in einer Regionalbahn auf der Strecke von Burg nach Magdeburg. Bei der Überprüfung der persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorliegt. So wurde der Mann im Januar 2020 durch das Amtsgericht Hannover wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1080 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. 528 Euro bezahlte er bereitwillig, doch dann blieben die Zahlungen aus. Da er sich unbekannten Aufenthaltes befand und sich nicht, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft den Haftbefehl im Mai 2022. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Dort konnte er die Restsumme von 552 Euro begleichen und durfte nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen die Dienststelle als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme in Kenntnis gesetzt.

