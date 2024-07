Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.07.2024

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Munitionsfund mit anschließender Sprengung++Versuchter Einbruchsdiebstahl++

Weener - Munitionsfund mit anschließender Sprengung (Foto)

Am Vormittag des 31.07.2024 teilte ein Anwohner aus Weener auf der Polizeidienststelle in Weener mit, dass auf seinem Grundstück an der Kirchstraße bei Gartenarbeiten durch seinen Hund ein Stück Munition aufgefunden worden sei. Nach der ersten Ansicht vermutete der Mann, dass es sich um eine Handgranate handeln könnte. Einsatzkräfte der Polizei Weener sahen die Vermutung des Melders bestätigt und informierten den Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie das für solche Gefahrenlagen originär zuständige Ordnungsamt des LK Leer. In einer ersten Prüfung wurde abgewogen, ob eine Evakuierung der betroffenen Straße und der umgebenden Häuser notwendig sei. Daher wurde zur weiteren Unterstützung die Feuerwehr aus Weener zur hinzugezogen. Nach weiteren Beratungen und Sondierung der Umgebung wurde die Granate vom Kampfmittelbeseitigungsdienst auf ein nahegelegenes freies Feld mit ausreichendem Sicherheitsabstand verbracht und dort um 14:42 Uhr Ortszeit einer kontrollierten Sprengung unterzogen. Im Anschluss erfolgte noch eine Kontrolle des Detonationsortes, der nach positiver Überprüfung wieder freigegeben wurde.

Ostrhauderfehn - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Am 31.07.2024 kam es an einem Wohnhaus in der Hauptstraße gegen 00:07 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl von zwei derzeit unbekannten Tätern. Die Bewohner waren zur Tatzeit zu Hause und bemerkten die Vorbereitungen zur Straftat, als die Täter sich mittels Hebelwerkzeug an einem der Fenster zu schaffen machten. Durch die Entdeckung aufgeschreckt, flüchteten die dunkel gekleideten und dunkelhaarigen Täter durch den anliegenden Garten. Die beiden Personen, die als eher klein und schlank beschrieben wurden, überwanden eine dortige Mauer und flüchteten anschließend nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Pkw. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und Spurensuche wurde im hinteren Bereich des betroffenen Grundstückes eine zwei Meter lange handelsübliche Aluminiumleiter aufgefunden, die nicht zum Eigentum der Geschädigten gehört. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Leiter zuvor in der Umgebung entwendet wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit oder kurz darauf verdächtige Beobachtungen im Bereich zwischen dem Untenende und der Straße im Gewerbegebiet gemacht haben und auch den möglichen Eigentümer der Alu-Leiter, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell