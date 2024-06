Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Polizeidienststellen und Verwaltungen wieder telefonisch erreichbar

Schwerin (ots)

Die heute Vormittag gemeldeten Störungen der telefonischen Erreichbarkeiten im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock und Neubrandenburg sowie weiterer Landesverwaltungsnetze sind behoben. Die Dienststellen sind wieder wie gewohnt erreichbar.

Grund für die Störung waren durchgeführte Wartungsarbeiten heute Nacht am zentralen Telekom-Netzknoten in Hamburg, durch die die Kommunikation zu nachgelagerten Telekom-Netzverteilern in Schwerin und Rostock beeinträchtigt wurde. In der Folge hat das Telekom-Netz bis ca. 11 Uhr nicht vollumfänglich zur Verfügung gestanden, was wiederum Auswirkungen auch auf das Landesverwaltungsnetz in Mecklenburg-Vorpommern hatte.

