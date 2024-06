Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Landespolizei MV trauert um Kollegen aus Baden-Württemberg

Schwerin (ots)

An den Streifenwagen und Streifenbooten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist ab sofort Trauerflor angebracht. Damit bringt die Polizei MV ihre Anteilnahme und Trauer anlässlich des Todes eines im Dienst verletzten Polizeibeamten des Landes Baden-Württemberg.

"Meine Gedanken sind bei den Angehörigen des Polizeibeamten, der während er einen anderen Menschen vor einer Straftat beschützt hat, brutal angegriffen wurde. Auch die Landespolizei MV trauert um den Kollegen und wird daher bis einschließlich des Tages der Beisetzung an den Funkantennen der Streifenwagen der Polizei Trauerbänder anbringen sowie in den sozialen Netzwerken einen virtuellen Trauerflor tragen. Wir stehen als Polizei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen in dieser schweren Zeit zur Seite", so Innenminister Christian Pegel und:

"Unsere Polizistinnen und Polizisten stehen jeden Tag für unser aller Sicherheit und Schutz ein - und dann in solchen Momenten selbst angegriffen zu werden, ist eine furchtbare Tat und verdeutlich uns allen einmal mehr, wie gefährlich der Polizeiberuf sein kann. Ich hoffe, Sie alle finden einmal mehr Halt bei Ihren Familien und Angehörigen, um diesen tiefen Schmerz des Verlustes zu lindern."

Am Freitag, 31. Mai 2024, wurde ein Polizeibeamter des Landes Baden-Württemberg bei einem Einsatz in Mannheim durch einen Messerangriff lebensbedrohlich verletzt. Der 29-Jährige ist am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell