POL-HSK: Zeugen nach Schlägerei am Neumarkt gesucht

Vier Jugendliche sind am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Aktuellen Erkenntnissen nach wurde ein 15-jähriger Arnsberger im Bereich der Bushaltestellen von drei unbekannten Jugendlichen geschlagen. Im weiteren Verlauf soll einer der drei Unbekannten ein Messer gezogen haben. Der 15-Jährige wurde durch das Messer nicht verletzt. Nach Zeugenangaben sind die drei Unbekannten ungefähr 14-16 Jahre alt und schwarz bekleidet gewesen. Einer soll schwarze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart haben. Ein anderer soll blonde Haare und keinen Bart haben. Der dritte soll mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein. Er soll eine kräftige Statur haben. Nach der Schlägerei sind die drei Unbekannten vermutlich zu Fuß in Richtung Steinweg geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Möglicherweise ist die Auseinandersetzung von Zeugen gefilmt worden. Alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

