POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Pkw im Stadtgebiet beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 21. April 2024, ca. 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Pkw, die jeweils in der Straße Am Stadtbad und in der Schillerstraße abgestellt waren.

In der Straße Am Stadtbad wurde die Beifahrertür eines grauen VW Passat beschädigt. In der Schillerstraße wurde die Heckscheibe eines schwarzen Mercedes-Benz zerstört.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 650 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

