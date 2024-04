Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fünf Einbrüche in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 19. April 2024, bis Sonntag, 21. April 2024, kam es in der Gemeinde Ganderkesee durch bislang unbekannte Täter zu insgesamt fünf Einbrüchen.

In der Gruppenbührener Straße wurde in der Zeit von Samstag, 20. April 2024, ca. 22:30 Uhr bis Montag, 21. April 2024, ca. 03:20 Uhr, versucht in eine Bäckerei einzubrechen. Der Versuch schlug fehl.

Auch ein in der Gruppenbührener Straße abgestellter Verkaufswagen wurde in der Zeit von Samstag, 20. April 2024, ca. 20:00 Uhr, bis Montag, 21. April 2024, ca. 09:10 Uhr, angegangen. Es wurde ein Schloss aufgebrochen und anschließend Bargeld entwendet.

In der Zeit von Samstag, 20. April 2024, ca. 16:00 Uhr bis Montag, 21. April 2024, ca. 09:00 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Kirche in der Straße am Ring.

Auch die Friedhofskapelle in der Urneburger Straße wurde in der Zeit von Freitag, 19. April 2024, ca. 16:30 Uhr bis Sonntag, 21. April 2024, ca. 09:40 Uhr, aufgesucht. Die Täter hebelten ein Schloss auf.

In der Zeit von Samstag, 20. April 2024, ca. 19:45 Uhr bis Montag, 21. April 2024, ca. 09:00 Uhr, wurde der Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Straße To'n Ahrensbarg gewaltsam geöffnet. Aus dem Briefkasten wurde eine Postsendung entwendet.

Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell