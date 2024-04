Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 21.04.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Tageswohnungseinbruch

Am 20.04.2024, zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr, brachen unbek. Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schreberstraße in Delmenhorst auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell