Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Polizeieinsatz in Emden++

Am 01.08.2024 kam es ab 12:00 Uhr in der Liebahnstraße in Emden zu einem Polizeieinsatz im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls. Der zu Inhaftierende zeigte sich mit der Maßnahme nicht einverstanden und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Zudem äußerte er ernstzunehmende Drohungen gegen die Einsatzkräfte vor Ort. Um die Sachlage zu lösen wurde weitere Polizeikräfte an den Einsatzort geführt. Nachdem verbales Einwirken auf den 41-jährigen Mann keine Wirkung hatte, verschafften sich die Einsatzkräfte um 13:45 Uhr Zutritt zur Wohnung und nahmen den Mann fest. Er wird nun einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Ebenso wurde der Hund des Mannes gesichert und sachkundigen Händen zugeführt. Für die Anwohner der Lienbahnstraße bestand zu keiner Zeit Gefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell