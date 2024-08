Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 03.08.2024

Leer (ots)

++Gemeldete Schlägerei++Diebstahl von Druckluftschlauch von Lkw++Trunkenheit im Verkehr++

Gemeldete Schlägerei

Ostrhauderfehn - Gegen 02 Uhr des Samstagmorgen wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Festplatz des Volksfestes in Idafehn am dortigen Idasee gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Der erste ankommende Streifenwagen konnte eine größere Menschenmenge erkennen, die sich aber alle umgehend zu Fuß von der Örtlichkeit entfernten. Zurzeit sind weder Opfer noch Beschuldigte der Auseinandersetzung bekannt. Erstgenannte werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn oder Leer zu melden.

Diebstahl von Druckluftschlauch von Lkw

Filsum - In der Zeit von Mittwoch bis Freitagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter einen Druckluftschlauch von einem abgeparkten Lkw entwendet. Dieser Lkw stand an der Straße An der Bahn. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Filsum.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Gegen 21:15 Uhr des Freitagabend kam es in der Grenzstraße zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 68-jährigen Pkw-Führer aus Leer. Einen sog. Vortest konnte dieser nicht durchführen, hatte aber Ausfallerscheinungen, die auf einen Konsum erheblicher Mengen an Alkohol hindeuten. Auf der Wache wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste die Person in Gewahrsam genommen werden. Mit dieser Maßnahme war dieser nicht einverstanden und beleidigte die Beamten. Zudem versuchte dieser, einen Polizeibeamten zu schlagen. Dieser wird sich nunmehr nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen, sondern auch wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell