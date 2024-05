Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Am Sonntag, 26.05.2024, gegen 13:15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Dünsen mit seinem Pkw die Wiggersloher Straße und kam aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr er einen Graben und kam letztendlich seitlich an einem Straßenbaum zum Stehen. Durch den Aufprall verformte sich die Beifahrertür, sodass der 16-jährige Beifahrer aus Großenkneten nicht mehr eigenständig das Fahrzeug verlassen konnte. Der Fahrzeugführer und eine 15-jährige Mitfahrerin aus Harpstedt konnten beide leicht verletzt den verunfallten Pkw verlassen. Der nach jetzigem Stand schwer verletzte Beifahrer musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee aus dem Fahrzeug befreit werden. Die ebenfalls mit alarmierten Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Delmenhorst konnten die Anfahrt abbrechen. Die zwei leichtverletzten Personen sowie der schwerverletzte Beifahrer wurden durch insgesamt drei Rettungswagenbesatzungen sowie einer Notärztin vor Ort erstmedizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf etwa 7.500,- EUR geschätzt. Die Wiggersloher Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

