POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen +++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Am 24.05.2024, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Zwischenahner mit seinem Pkw die Sandfelder Straße in Elsfleth in Richtung B212. An der Kreuzung zur B212 missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Elsflethers, der die B212 mit seinem Pkw in Richtung Brake befuhr. Es kam zum ...

mehr