POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am 24.05.2024, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Zwischenahner mit seinem Pkw die Sandfelder Straße in Elsfleth in Richtung B212. An der Kreuzung zur B212 missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Elsflethers, der die B212 mit seinem Pkw in Richtung Brake befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem das Fahrzeug des Zwischenahners über den Kreuzungsbreich in die Oberhammelwarder Straße geschleudert wurde und dort mit dem PKW eins 35-jährigen Ovelgönners zusammenstieß. Der 89-jährige Zwischenahner wurde bei dem Unfall leichtverletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von ca. 40000EUR. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

