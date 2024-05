Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten - 1. Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 18:35 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem Pkw die Amelhauser Straße und beabsichtigte nach links in die Neerstedter Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 23-Jährige aus Edewecht in ihrem Pkw. Die Fahrzeuge prallten nahezu frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführenden jeweils leicht verletzt und zwecks Abklärung ihrer Verletzungen mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf ca. 27.500,- EUR geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Huntlosen war ebenfalls mit ca. 20 Einsatzkräften eingesetzt und unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle und der Reinigung der Fahrbahn. Die Amelhauser Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell