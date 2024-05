Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 24.05.2024, gegen 11:50 Uhr, ist es in der Cramerstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin gekommen. Diese befuhr mit ihrem E-Bike die Cramerstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. Zeitgleich beabsichtigte eine 35-jährige Bremerin mit ihrem Pkw vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr einzufahren und übersah dabei die 32-jährige E-Bike-Fahrerin (wohnhaft in Delmenhorst). Aufgrund einer eingeleiteten Vollbremsung der Radfahrerin verlor diese die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich schwere Handverletzungen zu und musste mit einem Rtw in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell