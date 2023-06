Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl gegen Schleuser erlassen

Taubenheim / Spree (ots)

Der durch die Bundespolizei am 2. Juni 2023 in Taubenheim festgenommene syrische Schleuser befindet sich in Untersuchungshaft. Auch der flüchtige Mittäter konnte inzwischen gefasst werden.

Ein 30-jähriger Syrer hatte mit einem VW Transporter 17 Landsleute nach Deutschland eingeschleust und wollte der Kontrolle durch die Bundespolizei entkommen. Hierbei kam er in Taubenheim, an der deutsch-tschechischen Grenze, um 12:33 Uhr von der Straße ab und wollte über eine Wiese entkommen. Durch das hohe Gras hat er die Spree übersehen und verunfallte hier. Sein Beifahrer und Mittäter, ein 17-jähriger Syrer, konnte zunächst zu Fuß flüchten. Er wurde noch am Abend aufgegriffen. Von den 17 eingeschleusten syrischen Migranten im Alter zwischen 12 und 24 Jahren wurden fünf leicht verletzt und kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt. Die Migranten haben sich seit der Abholung in der Slowakischen Republik ungesichert im Fond des Transporters befunden. In ihm befinden sich weder Sitze noch Fenster.

Fahrer und Beifahrer leben in Deutschland und müssen sich nun wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohenden Umständen verantworten. Gegen den Fahrer wurde heute Mittag die Untersuchungshaft durch das Amtsgericht Görlitz angeordnet. Der 17-jährige Beifahrer wurde an seine Mutter übergeben. Die Migranten wurden alle an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben. Die Bundespolizei hatte im Rahmen der Fahndung einen Polizeihubschrauber im Einsatz.

