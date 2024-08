Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Nötigung im Straßenverkehr ++ Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel ++

Bundesautobahn 28 / Filsum - Nötigung im Straßenverkehr

Am Samstag, den 03.08.2024, gegen 16:25 Uhr befuhr eine 65-jährige Leeranerin mit ihrem Pkw (Volkswagen) die Bundesautobahn 31 aus Richtung Westerstede kommend in Fahrtrichtung Leer. Auf Höhe der Ausfahrt Filsum scherte sie zum Überholen eines niederländischen Pkw auf den Überholfahrstreifen aus. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Pkw (Audi) mit Frankfurter Städtekennung mit hoher Geschwindigkeit in gleicher Fahrtrichtung herangefahren und überholte die Leeranerin rechtsseitig. Anschließend scherte dieser, während des bereits andauernden Überholvorganges, zwischen dem Pkw der Leeranerin und dem niederländischen Pkw ein. Im weiteren Verlauf bremste der männliche Fahrer des Audis die Leeranerin mehrfach und ohne erkennbaren Grund aus. Dadurch wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Nunmehr werden weitere Zeugen des Geschehens gesucht.

Leer - Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel

Am Samstag, den 03.08.2024, gegen 12:25 Uhr wurde ein 38-jähriger Niederländer mit seinem Pkw in der Georgstraße in Leer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten mittels eines Vortests eine Betäubungsmittelbeeinflussung (Cannabis) bei dem Fahrzeugführer fest. Diesem wurde eine Blut-probe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell