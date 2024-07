POL-PDLD: Dachrinne für Wucherpreis getauscht

Wörth am Rhein (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen am Langenberg in Fahrtrichtung Frankreich am 07.07.24 zwischen 10.20h und 11.50h fuhren bei erlaubten 70km/h 22 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Spitzreiter war mit 94km/h unterwegs. Insgesamt wurden 95 Verkehrsteilnehmer gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein F. Herder, Pressestelle Telefon: 07271 9221-1802 ...

