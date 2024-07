Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - versuchter Einbruch

Jockgrim (ots)

In den vergangenen Tagen versuchten bislang unbekannte Täter eine Haustür in Jockgrim Am alten Sportplatz aufzuhebeln. Allerdings scheiterten sie an der Tür. Es blieben lediglich Beschädigungen zurück. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell