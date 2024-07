POL-PDLD: Wörth-Schaidt - Schmierfinken unterwegs - Strafanzeige folgt

Landau (ots) - Am 07.07.2024, um 18:24 Uhr, kam es beim Überholvorgang in der Albert-Einstein-Straße zum Zusammenstoß zwischen einer 50-jährigen Radfahrerin und einer 18-jährigen PKW-Fahrerin. Die Radfahrerin stützte in Folge dessen und wurde leichtverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2031 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

