Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzte Radfahrerin bei Unfall

Landau (ots)

Am 07.07.2024, um 18:24 Uhr, kam es beim Überholvorgang in der Albert-Einstein-Straße zum Zusammenstoß zwischen einer 50-jährigen Radfahrerin und einer 18-jährigen PKW-Fahrerin. Die Radfahrerin stützte in Folge dessen und wurde leichtverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell