BPOL NRW: Zugbegleiterin angegriffen und bedroht - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Krefeld (ots) - Im Krefelder Hauptbahnhof wurde am Montagmittag (08. April), um 14.20 Uhr, ein Mann (34) festgenommen, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Bundespolizisten übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 34-jährigen Deutschen im Krefelder Hauptbahnhof. Bei der Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld den Mann zur ...

mehr