Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Krefeld Hbf - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Krefeld (ots)

Im Krefelder Hauptbahnhof wurde am Montagmittag (08. April), um 14.20 Uhr, ein Mann (34) festgenommen, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Bundespolizisten übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 34-jährigen Deutschen im Krefelder Hauptbahnhof. Bei der Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld den Mann zur Festnahme ausschrieb, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 1380 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 92 Tagen. Da er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Beamten der Bundespolizei festgenommen und an eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell