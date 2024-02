Polizei Hamburg

POL-HH: 240201-1. Sicherstellung von rund 55 Kilogramm Marihuana in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.01.2024, 14:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Dulsberg, Alter Teichweg

Letzten Freitag haben Beamte des Drogendezernats (LKA 62) in Dulsberg eine größere Menge Betäubungsmittel in einem geparkten Transporter sichergestellt.

Im Zuge eines Einsatzes in anderem Zusammenhang wurden die Beamten auf dem Parkplatz eines Fitness-Centers in Hamburg-Dulsberg auf mehrere Männer aufmerksam, die sich im Nahbereich eines Opel-Transporters verdächtig verhielten und sich anschließend entfernten. Da sich im Zuge der ersten Ermittlungen der Verdacht erhärtete, dass in dem Fahrzeug Drogen transportiert wurden, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für den Wagen und stellten diesen sicher.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Ermittler auf der Ladefläche des Transporters mehrere Umzugskartons mit insgesamt rund 55 Kilogramm Marihuana.

Die Ermittlungen dauern an.

