BPOL NRW: Bundespolizei stellt 18-Jährigen mit Waffe

Dortmund (ots) - Gestern Abend (8. April) überprüften Bundespolizisten in einer Dortmunder S-Bahn einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach diesem suchen. Gegen 19:30 Uhr bestreiften zivilgekleidete Bundespolizisten die S4 in Fahrtrichtung Dortmund-Lütgendortmund. Während der Fahrt, auf Höhe des Haltepunktes Dortmund-Wickede West, ...

