Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Transporter mit 2,17 Promille geführt und nach Kollision mit einem Verkehrszeichen geflüchtet

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagabend, gegen 17:50 Uhr, ergeht ein Hinweis bei der Polizei über Notruf ein, dass ein zuvor schwankend umherlaufender Mann in der Nahestraße in Wilhelmshaven in einen Transporter eingestiegen und damit losgefahren sei. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos, bis schließlich 15 Minuten später eine Funkstreife in der Viktoriastraße auf diesen Transporter aufmerksam wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 48 Jahre alte Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,17 Promille aufwies. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme auf der Dienststelle veranlasst. Am Samstagmorgen erging ein weiterer Zeugenhinweis ein. Dieser habe am Vorabend beobachtet, wie dieser Transporter in der Aldalbertstraße rückwärts über eine Grünfläche gefahren und mit einem Verkehrszeichen kollidiert sei. Anschl. habe er die Fahrt unvermittelt fortgesetzt. Nun wurde neben der erwähnten Trunkenheitsfahrt auch wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

