Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt (25.07.2024)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Singen verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einer 19-jährigen Sozia auf einer Honda von Welschingen kommend in Richtung Singen. Als der junge Biker ausscherte um einen vorausfahrenden Traktor zu überholen kam es zu einem Schaltfehler in dessen Folge sich das Motorrad aufbockte, der 22-Jährige die Kontrolle über die Maschine verlor und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten 22-Jährigen in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus. An der Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell