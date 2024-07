Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen (25.07.2024

Blumberg (ots)

Am Donnerstag hat sich in Blumberg in der Tevesstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Gegen 17:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten grauen 3er BMW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg unter 07702 / 41066 entgegen.

