Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfälle durch alkoholisierte Fahrzeugführer

Landkreis Gifhorn (ots)

Am späten Freitagabend befuhr ein 29-jähriger mit seinem Kleintransporter Iveco die Westerbecker Straße in Dannenbüttel. Kurz vor der Einmündung in die Allerstraße, kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden zunächst mehrere Leitpfosten am Fahrbahnrand und anschließend einen Gartenzaun überfahren, das Fahrzeug kippte schließlich auf die Seite. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, es erfolgten eine Blutprobenentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines. Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst an der Unfallstelle im Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro ausgegangen.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Sonntag im Bereich Wittingen. In der Ortschaft Küstorf überfuhr ein 39-jähriger mit seinem VW Golf zunächst eine Grundstückshecke gegenüber der Einmündung der Kreisstraße 109 in die Landesstraße 288. Auf dem Grundstück kam es zum Zusammenstoß mit einem abgestellten Ford Focus.

Auch hier wurde im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Zudem war der Golffahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den 39-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Auch hier waren Rettungsdienst und Feuerwehr zusammen mit der Polizei an der Unfallstelle im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

