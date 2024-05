Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der Bundesstraße 4

Gifhorn (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4 in der Gemarkung Ausbüttel zu einem Verkehrsunfall.

Ein 84-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem VW Golf von der Zufahrt des Abfallwirtschaftszentrums nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gifhorn ein. Nachdem er den in Fahrtrichtung Ausbüttel führenden Fahrstreifen zwischen vor und hinter dem Einmündungsbereich verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen überquert hatte, übersah er eine 59-jährige, die mit ihrem VW Polo die Bundesstraße in Richtung Gifhorn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Golf und dem Polo. In der Folge wurde der Golf des 84-jährigen gegen den auf dem Fahrstreifen in Richtung Süden verkehrsbedingt haltenden VW Golf einer 34-jährigen geschoben.

Die 73-jährige Mitfahrerin im einbiegenden Golf sowie die Polo-Fahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei und verschiedener Abschleppdienste vor Ort.

Der Fahrbahnteil in Richtung Norden musste für die Zeitdauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

i.A. Falkenhain, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell