Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Weltzolltag 2024 Landshuter Zollbeamter erhält Auszeichnung für besondere Verdienste

Landshut (ots)

Anfang Februar hat die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, 20 Einzel- und Teamzertifikate im Rahmen des diesjährigen Weltzolltages verliehen. Im Rahmen des diesjährigen Mottos "Partnerschaften für ein sicheres und nachhaltiges globales Umfeld" betonte Hercher: "Die globalen Herausforderungen erfordern ein gemeinsames Handeln von Regierungen, Verwaltungen, internationalen Organisationen, Unternehmen, Universitäten, NGOs und kreativen Ideengeberinnen und ¬-gebern. Das diesjährige Motto ist ein Aufruf an die Zollverwaltungen, ihre Zusammenarbeitsstrategien zu überdenken, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue Allianzen zu schmieden." Der Berufsalltag heute ist auch beim Zoll geprägt von ständig neuen Herausforderungen, z. B. aufgrund technologischer Veränderungen, durch Krisen oder geopolitische Entwicklungen. Für den deutschen Zoll ist das diesjährige Motto zum Weltzolltag - die weitere Intensivierung von Zusammenarbeit und Partnerschaften - sowohl eine Bestätigung der bisherigen Praxis als auch Motivation für einen weiter zu verfolgenden Fahrplan, der auch zukünftig sicherstellt, dass der Zoll den internationalen Warenverkehr sowie den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie der Wirtschaft zu jeder Zeit effizient und sicher gewährleistet. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den unterschiedlichsten Beteiligten aus Wirtschaft und Verwaltungen, national wie international, ist dabei eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche alltägliche Bewältigung seiner gesetzlichen Aufgaben - sie gehört quasi zur DNA des Zolls. Auch ein Beschäftigter des Hauptzollamts Landshut, Zollamtsrat Rainer Neppl, ist in dieser Mission unterwegs und erhielt nun für sein langjähriges Engagement ein Einzelzertifikat, eine nicht alltägliche Auszeichnung. Herr Neppl ist im Prüfungsdienst im Bereich Zölle beim Hauptzollamt Landshut und zudem seit über 15 Jahren als nebenamtlich Lehrender tätig. Die ersten Berührungspunkte mit dem internationalen Bereich hatte er bereits 2010 bei einem Arbeitsbesuch in Finnland. Darauf folgten weitere internationale Projekte. Seit 2016 ist ZAR Neppl bei der Weltzollorganisation als Technical and Operational Advisor im Bereich Post Clearance Audit akkreditiert und immer wieder als nationaler Experte für verschiedene Workshops und Missionen tätig. "Die Zusammenarbeit mit den Kollegen weltweit ist dabei immer wieder spannend und lehrreich für alle Seiten. Die Tätigkeit auf dem internationalen Parkett erfordert viel persönlichen Einsatz, man bekommt jedoch in der Regel immer viel Positives zurück," so Zollamtsrat Rainer Neppl. Die enge Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbeteiligten, den Zusammenarbeitsbehörden aber auch der Zollbehörden untereinander hat z. B. auch in der Pandemie maßgeblich mit dafür gesorgt, dass der internationale Warenverkehr reibungslos und sicher weiterlaufen konnte. Die heutigen Herausforderungen können aufgrund ihrer Komplexität und ihrer Dimension nur gemeinsam im Verbund mit vielen partnerschaftlich verbundenen Beteiligten angegangen werden. Dafür steht der Zoll heute und auch in der Zukunft als verlässlicher Partner bereit.

