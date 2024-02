HZA-LA: Waffe sichergestellt Zöllner des Hauptzollamts Landshut fanden Revolver im Handschuhfach

Hauptzollamt Landshut

Am Nachmittag des 20.02.2024 leiteten Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel einen Transporter mit tschechischer Zulassung aus dem fließenden Verkehr der B 11 zur zollrechtlichen Kontrolle auf einen Parkplatz im Landkreis Regen. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Die Frage nach mitgeführten Waffen und sonstigen verbotenen Gegenständen wurde von beiden verneint. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Zöllner im Handschuhfach des Fahrzeugs eine Schusswaffe und eine Dose mit knapp 100 Stück Munition. Der 44-jährige Fahrer räumte ein, dass die Waffe ihm gehören würde. Eine erforderliche Erlaubnis nach dem Waffengesetz konnte er den Beamten nicht vorlegen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Revolver wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.

Zusatzinformation:

