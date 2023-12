Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Kleidercontainer angezündet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (21.12.2023) wurde gegen 16:15 Uhr ein Brand in einem Kleidercontainer in der Einsteinstraße in Vaihingen an der Enz gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen zunächst durch die Öffnung des Containers bekämpft. Anschließend wurde der Container mit einem Spreizer geöffnet und das Feuer endgültig gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die beiden daneben stehenden Kleidercontainer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell