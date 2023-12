Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: weiterer Trickdiebstahl registriert

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits am Mittwoch mitgeteilt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5676615), ist es am Dienstagnachmittag (19.12.2023) auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen zu einem Trickdiebstahl gekommen. Ein weiterer ähnlicher Vorfall ereignete sich, wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ebenfalls am Dienstagnachmittag auch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weissacher Straße in Flacht. Gegen 13.40 Uhr sprach ein noch unbekannter Täter einen 84 Jahre alten Mann an und bat diesen, eine 1-Euro-Münze in zwei 50-Cent-Stücke zu wechseln. Der Senior willigte ein und begann in seinem Geldbeutel nach entsprechenden Münzen zu suchen. Der Täter "half" währenddessen bei der Suche, wobei er wohl unbemerkt das Scheinfach, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, leerte. Der Täter wurde als etwa 170 cm groß und von muskulöser Statur beschrieben. Er hat ein rundes Gesicht, dunkelbraunes, kurzes Haar und trug eine helle Jacke. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

