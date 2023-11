Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Containerbrand in der Hansestadt Demmin

Neubrandenburg (ots)

Am 09.11.2023 kam es um 03:20 Uhr wiederholt zu einer Brandstiftung in Demmin. In der Unterwallstraße wurde zunächst der Brand eines Müllcontainers gemeldet. Durch die kurz darauf eintreffenden Beamten des Polizeihauptreviers Demmin konnte der nur ca. 10cm von der Fassade des angrenzenden Wohnhauses entfernt stehende Container von der Wand weggeschoben werden, um eine weitere Gefahr zu unterbinden. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr aus Demmin löschte den Container, dabei wurde festgestellt, dass auch eine dicht beistehende Mülltonne in Brand gesetzt worden war. Insgesamt entstand somit ein Sachschaden von 400EUR, das Gebäude blieb dabei schadlos.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei setzt die erhöhte Streifen- und Ermittlungstätigkeit in dem Bereich der Brandserie fort. Bei neuen und gefestigten Ergebnissen wird unaufgefordert nachgemeldet.

