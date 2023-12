Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Einbrecher entwenden vier Motorräder

Ludwigsburg (ots)

Auf vier Motocross-Maschinen der Marken KTM und Husqvarna hatten es noch unbekannte Einbrecher in Hildrizhausen abgesehen. Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr (20./21.12.2023) brachen die Unbekannten ein Fenster an einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße auf und verschafften sich so Zutritt in eine Werkstatt. Von dort aus gelangten die Unbekannten in die Tiefgarage des Gebäudes und entwendeten dort die vier Motorräder im Gesamtwert von rund 32.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell