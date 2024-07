Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Zwei verletzte Personen bei Unfall auf der Landesstraße 185 (25.07.2024)

Geisingen (ots)

Zwei leicht Verletzte und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 185 zwischen Kirchen-Hausen und Aulfingen passiert ist. Ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Meriva war auf der Verlängerung der Aitrachtalstraße von Leipferdingen herkommend unterwegs und bog auf die L 185 an der Einmündung ab. Hierbei prallte der Mann mit einem Fiat Tipo einer 54-Jährigen zusammen, die auf der L 185 von Kirchen-Hausen in Richtung Aulfingen fuhr. Die Fiat-Fahrerin und ihr 58 Jahre alter Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte die beiden in eine Klinik. Die verunfallten Autos, an denen wirtschaftliche Totalschäden entstanden, mussten abgeschleppt werden.

