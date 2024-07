Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sexueller Übergriff - Unbekannter belästigt 23-Jährige (25.07.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist es auf der Schottenstraße in der Nähe des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums zu einer sexuellen Belästigung an einer jungen Frau gekommen. Im Zeitraum zwischen 00.40 Uhr und 01.35 Uhr war eine 23-Jährige zu Fuß auf dem Heimweg vom Weinfest. Kurz vor der Fahrradbrücke sprachen sie zwei unbekannte Männer an und fragten nach ihrem Instagram-Account. Nachdem sie den Kontaktversuch abblockte, reagierte einer der Unbekannten aggressiv. Der Zweite verließ an dieser Stelle die Örtlichkeit. Seitens des ersten Mannes kam es im weiteren Verlauf zu sexuellen Belästigungen zum Nachteil der Frau. Kurze Zeit später ließ er selbstständig von der Geschädigten ab und entfernte sich in Richtung Gartenstraße.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, 175-180 cm groß, kurze Haare, dunkler Hauttyp, dunkle Augen, dunkle lange Jeanshose, helles T-Shirt, dunkler Pullover, helle Sneaker.

Sein Begleiter war ähnlich alt und ähnlich groß und hatte füllige, mittellange Haare und einen Oberlippenbart. Er trug eine dunkle schwarze Hose und eine dunkle Trainingsjacke. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

